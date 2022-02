Al via la conferenza delle donne democratiche forlivese, Emma Serpa eletta portavoce

Sabato 19 febbraio si è costituita la Conferenza delle Donne Democratiche forlivese, luogo di confronto e discussione promosso dal Partito Democratico, aperto alle iscritte e alle non iscritte. “Si apre un percorso che vuole toccare tutti i temi dell’agenda politica declinandoli anche al femminile, portando nei luoghi della discussione il punto di vista delle donne, grandi assenti nella scena politica a livello apicale.” annunciano Daniele Valbonesi, Segretario territoriale PD Forlivese, Maria Teresa Vaccari, Segretaria Unione Comunale PD Forlì, e Lucia Bongarzone, Coordinatrice Regionale Democratiche Emilia-Romagna, che hanno aperto i lavori della conferenza.

“Le politiche non sono mai neutre e dobbiamo sempre interrogarci su quale impatto avranno le nostre scelte, anche in ambito politico e amministrativo, sulla vita delle donne e degli uomini di questo paese.” proseguono Valbonesi, Vaccari e Bongarzone. “Dobbiamo farlo aprendoci alla società nella sfida ardua di ridurre le disuguaglianze, quelle che oggi non restituiscono pari opportunità a tutte/i. A partire fin da questo primo incontro, a cui hanno partecipato rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL e dell'associazionismo del territorio, insieme ad alcune amministratrici locali.”

Nel corso della riunione sono state elette Emma Serpa, portavoce della conferenza, e Roberta Castellucci, delegata all'esecutivo delle democratiche dell'Emilia-Romagna, che hanno indicato tra le priorità su cui impegnarsi il contrasto degli stereotipi nel linguaggio e il coinvolgimento delle giovani generazioni, per promuovere concretamente le pari opportunità nel mondo della scuola e del lavoro e la cultura del rispetto contro tutte le forme di violenza di genere.