Alea, il Pd contro Mezzacapo: "Cambio di atteggiamento strumentale"

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo "rivendica merita non suoi". Questo l'intervento di Maria Teresa Vaccari, segretaria dell'Unione Comunale Pd Forlì, a commento delle parole di soddisfazione del vicesindaco circa i risultati ottenuti da Alea Ambiente. Vaccari ricorda "l'aggressiva campagna elettorale di poco più di un anno fa" dell'esponente della Lega, "quando veniva additata come una società che andava “contro i diritti dei forlivesi”".

"Questi erano risultati attesi, perchè insiti nel modello adottato e già previsti nei piani di Alea al momento della sua costituzione, e non sono quindi una sorpresa per chi ci ha creduto fin dall'inizio - prosegue l'esponente dem -. La sorpresa è piuttosto per il radicale e strumentale cambio di atteggiamento del ViceSindaco che, nel rivendicare meriti non suoi, tra l'altro, si dimentica di riconoscere il ruolo essenziale dei cittadini forlivesi, che in larghissima parte hanno risposto a questo radicale cambiamento con grande spirito civico, collaborazione e maturità. Sarebbe utile sapere inoltre quale lavoro è stato fatto “in silenzio” dall'amministrazione per arrivare a ribaltare completamente il giudizio della Lega su Alea. Per esempio le tariffe sono definite a livello regionale e non dal Comune".

Rimarca Vaccari: "Il Partito Democratico forlivese, le amministrazioni Balzani e Drei come capofila di un progetto che ora vede coinvolti 13 comuni del comprensorio, hanno cominciato oltre 10 anni fa un lungo e faticoso percorso, superando numerosi ostacoli normativi, amministrativi, politici, economici e culturali, con uno scopo preciso: la società post-incenerimento e il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle direttive europee e, a livello locale, la realizzazione di un distretto del riciclo e la chiusura dell'inceneritore. La nostra comunità e gli amministratori di centrosinistra hanno avuto un ruolo fondamentale nel sostegno alla legge di iniziativa popolare che ha portato all'approvazione dell'attuale legge regionale sull'economia circolare 16/2015, fortemente osteggiata proprio dalla Lega".

"Noi siamo sempre stati convinti che fosse necessario e più efficace separare la gestione della raccolta dei rifiuti da quello del loro smaltimento, attraverso la costituzione di una società pubblica, e attivare la raccolta domiciliare porta a porta con tariffa puntuale, partendo da due principi: “chi più inquina più paga” e i rifiuti devono essere considerati una risorsa della comunità - continua -. La conferma che questa sia la strada giusta viene dai risultati presentati poche settimane fa dalla Regione: la percentuale di raccolta differenziata ottenuta dai Comuni soci di Alea (82%) è superiore alla media regionale e in largo anticipo rispetto agli obiettivi indicati per il 2020 e la qualità del rifiuto riciclato ha bassissimi indici di scarto".

"Il recente rendiconto di Alea - prosegue - evidenzia, inoltre, altri importanti vantaggi, dopo il necessario periodo di assestamento affinchè l'intero sistema entrasse a regime, nel primo anno di esercizio 2019 i costi complessivi del servizio sono diminuiti e quindi quelli medi sulle utenze, in particolare quelle domestiche; si è ridotta la produzione dei rifiuti (-30%), attraverso la grande responsabilizzazione dei cittadini e grazie alla capillarità del servizio, sono stati identificati numerosi evasori. Alla luce di queste considerazioni, confermiamo convintamente il nostro sostegno al progetto Alea, esprimiamo soddisfazione per i risultati ottenuti e vigileremo affinchè questa società di proprietà pubblica prosegua il suo percorso per raggiungere gli obiettivi per cui è nata, nell'interesse di tutta la comunità forlivese".