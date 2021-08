Alla Festa democratica di Castrocaro focus su investimenti e sanità con il senatore Collina ed il vicesindaco Sanzani

Nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti, dai 12 anni in su, per partecipare agli spettacoli è necessario presentare il Green Pass

Proseguono gli appuntamenti alla Festa democratica di Castrocaro Terme, che si svolge fino a mercoledì nell’area mercato di via Cantarelli. Martedì, alle 20:15, un approfondimento sul tema "Pnrr. La sfida degli investimenti nel territorio e nel sistema sanitario pubblico”: interverranno Stefano Collina, senatore Pd e presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità e William Sanzani, vicesindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’incontro sarà incentrato sulle prospettive di finanziamenti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, sull’azione del Governo Draghi e i rapporti con l’Unione Europea, con un focus sugli investimenti realizzabili nei territori e sulla sanità.

Ogni sera dalle 19, saranno aperti gli stand gastronomici, dove si potranno gustare specialità romagnole e di pesce, sabato e domenica prosegue lo ‘Spa-party’: sabato largo alla musica dei Pink Floyd con la tribute band “Floyd Machine” (ore 21), domenica, dalle 12 pranzo alla festa e la sera, alle 21, l’esibizione dei “Moka Club”. Lunedì 23 sul palco centrale, alle 21, il concerto di Luca Bergamini, mentre nella zona lounge bar, alle 21.30, successi italiani e non con i “Groviglio”. Martedì 24, dopo l’incontro politico, esibizione dell’Orchestra Vincenzi e poi il rock ‘from Rumagna’ dei “The former child”. La festa si chiude mercoledì 25, con lo show di Roberta Cappelletti e nella zona lounge bar la band “Ermal”, che propone musiche rock, pop, funk e soul. Info e prenotazioni 327 8294349. Nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti, dai 12 anni in su, per partecipare agli spettacoli è necessario presentare il Green Pass.