Allagamenti a Forlì, "Gli irresponsabili buttano soldi: serve grande opera diffusa di adattamento ai cambiamenti climatici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Ieri a Forlì, a poco più di un anno dall'alluvione, si sono avuti nuovi allagamenti in tutta la città a causa di una bomba d'acqua che in brevissimo tempo ha riversato a terra 40 mm di pioggia. Il candidato alle Europee per Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord Est Nicola Dall’Olio è intervenuto sul problema: “Invito Salvini, il Generale, la presidente Meloni, che non ha pagato nemmeno il 10% dei danni del 2023, i negazionisti della crisi climatica, quelli che “è colpa degli alberi, delle nutrie e degli ambientalisti, quelli che è sempre piovuto e grandinato” ad andare a dirlo ai residenti di Forlì. E anche agli agricoltori romagnoli. Vediamo poi come tornano a casa. Il clima che abbiamo conosciuto e misurato per decenni non esiste più. Per colpa degli spacciatori di combustibili fossili siamo entrati in una fase di tropicalizzazione sempre più spinta che sta stravolgendo i nostri territori. Negare, sviare l'attenzione, perdere tempo è solo da irresponsabili. E sarebbe bene che chi lo fa rivestendo una carica politica e amministrativa fosse chiamato a pagare il conto dei danni di persona. Dall’Olio ha sottolineato: “Buttare 14 miliardi in un'opera chimerica come il Ponte sullo Stretto è semplicemente una follia. Quelle risorse, insieme a tutte quelle del PNRR che si sa già di non poter spendere, devono essere utilizzate per un urgente piano di adattamento, prevenzione e riassetto idrogeologico. Occorre fermare il cemento, de-impermeabilizzare, adeguare le sezioni fognarie e della rete scolante, ridare spazio ai fiumi, realizzare bacini di laminazione, individuare aree per esondazioni controllate. Quella è la grande opera diffusa di cui abbiamo bisogno. Ogni giorno di ritardo e di distrazione su obiettivi farlocchi per l'interesse dei soliti gruppi di potere non fa che renderci più esposti a nuovi allagamenti e nuovi danni che nessun governo o assicurazione sarà mai in grado di ripagare”.

Nicola Dall'Olio, candidato alle Europee per Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord Est