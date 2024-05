Allagamenti all’Ufficio anagrafe di Forlì dopo la pioggia di sabato. Massa (Pd): "I locali sono agibili?"

"Da quando il 20 ottobre 2020 si è verificato un crollo del soffitto nell’Ufficio Anagrafe del Comune, in Piazzetta della Misura, era stata dichiarata l’inagibilità di gran parte dei locali. I dipendenti, nonostante le difficoltà delle condizioni di lavoro e di non sicurezza, hanno sempre garantito massima disponibilità e collaborazione affinché i cittadini non subissero disservizi". A parlare è Elisa Massa, candidata consigliere per il Partito Democratico .

"Nel corso dei 5 anni di amministrazione Zattini, ho cercato di segnalare l’urgenza di questa problematica di disservizio sia per i dipendenti che per i cittadini fruitori di questo importantissimo luogo di frequentazione dell’amministrazione comunale. A dicembre 2023, mi venne risposto dall’Assessore al Bilancio, Cicognani, su presentazione dell’ennesima interrogazione a risposta immediata su questa vicenda, che gli uffici dei servizi demografici del Comune avrebbero traslocato “temporaneamente” nella palazzina ex Becchi, ubicata tra corso della Repubblica e via Oberdan, recentemente oggetto di opera di restauro. E pensare che la Regione Emilia-Romagna aveva stanziato un finanziamento di 3 milioni di euro, per la messa in sicurezza e il miglioramento sismico dell’immobile di Piazzetta della Misura, ma non era stato ancora completato il progetto per il ripristino dei locali. A tutt’oggi l’Anagrafe non è stata messa a norma e non è stata, così come annunciato, spostata. Ieri l’ennesima beffa, locali completamente allagati, da importanti infiltrazioni nel tetto. 4 anni per intervenire, con risorse a disposizione, e questo è il risultato" ha concluso Massa