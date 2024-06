Alleanza Sinistra Verdi sfiora il 5%, Basir: "Bisogna ripartire dai segnali positivi che arrivano dall'elettorato"

"Sono dispiaciuto per la sconfitta alle elezioni, ma bisogna ripartire dai segnali positivi che giungono dall'elettorato". Milad Basir, candidato di "Alleanza Verdi e Sinistra" a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini, commenta così l'esito delle elezioni amministrative, che ha visto la conferma a sindaco di Forlì di Gian Luca Zattini. Basir ha ottenuto 205 preferenze, ma non entrerà in Consiglio comunale (il seggio è stato conquistato dalla giovane candidata Diana Scirri, che ha ottenuto 330 voti). Commenta Basir: "I risultati, sia locali che nazionali, dimostrano che non è penalizzante proporre temi come la pace, l'emergenza abitativa o l'integrazione degli immigrati. Piuttosto, chiedere un voto 'politico' sui temi cari alla sinistra fa riavvicinare gli elettori".



Il gruppo "Alleanza Verdi e Sinistra" a livello nazionale ha ottenuto il 6,73% delle preferenze, mentre a livello locale il 5,08%. "Questo risultato è solo l'inizio di un percorso politico, che intendiamo rafforzare per riportare alle urne quegli elettori che ancora non si sentono rappresentati dal panorama politico attuale - sostiene Basir -. Ad esempio, bisognerà migliorare la partecipazione al voto dei nuovi cittadini immigrati che, pur essendo circa il 13% della popolazione residente, non sono ancora organicamente coinvolti nell'esercizio del voto".

"Per coinvolgere nuovi elettori, oggi astenuti, bisognerà rendere più attrattivi i programmi politici arricchendoli di contenuti sociali e intensificando il dialogo con i cittadini sul territorio - conclude Basir -. Un sentito e sincero ringraziamento agli elettori per la fiducia manifestata tramite la preferenza personale o tramite il voto alla lista. Vogliamo rassicurarli che non intendiamo fermarci qui ma continueremo il percorso intrapreso per il bene della nostra comunità forlivese perché diventi più inclusiva, più green, più solidale, accogliente e pacifista".