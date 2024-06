Alleanza Verdi e Sinistra guarda alle regionali: "Serve una vera svolta verde contro l'emergenza climatica"

Forte del buon risultato alle europee e alle amministrative, Alleanza Verdi Sinistra ha avviato il percorso che la porterà a essere presente alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. Si legge in una nota: "Siamo forti del 6,45% ottenuto nel nostro territorio alle ultime elezioni europee e impegnati nel metterlo a disposizione di un progetto che parta dalla migliore eredità della nostra storia, ma abbia al contempo la volontà di cambiare in profondità nella direzione della giustizia sociale e ambientale".

Ancora Avs: "I nostri interlocutori in questo senso sono innanzitutto Pd e M5s, con cui condividiamo ad ogni livello l’obiettivo di costruire un’alternativa al Governo delle destre. Ancora più importante sarà tuttavia la nostra capacità di coinvolgere da protagonisti le espressioni del civismo progressista ed ecologista, i movimenti, le intellettualità che vogliano partecipare a elaborare un nuovo e diverso modello di sviluppo a partire dall’Emilia Romagna. La nostra candidata o candidato Presidente ideale che appoggeremo è determinata ad avviare una vera svolta verde per rispondere all'emergenza climatica. a combattere il lavoro povero e precario dall’Emilia Romagna, a sostenere il percorso di decarbonizzazione della nostra Regione per uscire dall’energia fossile a favore di quella rinnovabile, a ridurre anziché incrementare il consumo di suolo e difendere la biodiversità, a promuovere l'agricoltura biologica, a favorire ricerca, investimenti e innovazione, a mettere al centro la sanità pubblica, ad opporsi all’autonomia differenziata, a proseguire e incrementare le politiche per la parità di genere e il diritto alla casa. Su queste basi chiediamo ai nostri interlocutori di avviare immediatamente un confronto su programma e candidature".