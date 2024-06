Alleanza Verdi Sinistra, "il nostro 2 Giugno in una piazza dimenticata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Piazzetta dei Burattini, una piazza dimenticata. Una grandissima bandiera della pace, un albero di carta costruito a terra, bambine e bambini, i colori dei loro disegni appoggiati sui rami e una piazzetta dimenticata, non vissuta da troppo tempo, Piazza F.lli Ruffini o “Piazzetta dei burattini”. Il nome “piazzetta dei burattini” deriva dal suo passato di luogo in cui si svolgevano attività circensi e il magico teatro dei burattini anche ieri presenti nel nostro pomeriggio dedicato alla Costituzione ed alla nostra Repubblica. Dalle letture di Gianni su articoli della Costituzione e racconti vari sono maturate le ispirazioni per il folto gruppetto di “artiste e artisti” per disegnare e costruire l'albero della Costituzione, ognuna e ognuno lo ha fatto con la propria interpretazione contribuendo a rendere vissuto uno spazio dimenticato del centro storico a pochi passi dal San Domenico, San Giacomo, da Palazzo Romagnoli, dal San Sebastiano e Santa Caterina.

Una città a misura di bambine e bambini è una città per tutte e tutti perchè pone attenzione e include tutte le fragilità. Dare nuova vita al centro storico lo si può e si deve fare anche riscoprendo spazi dimenticati e il loro passato per farli ritornare luoghi della socialità e dell'incontro per famiglie, cittadine e cittadini. Parte simbolicamente da questa piazza l'impegno della lista di Alleanza Verdi e Sinistra per contribuire a dare identità e vita ai luoghi della città e del suo centro storico che, se pur alcuni non dimenticati completamente, non vissuti e identificati per il loro valore storico e culturale. Alla presenza del candidato sindaco Graziano Rinaldini la manifestazione si è conclusa con una abbraccio corale alla grande bandiera della pace che ricopriva metà della piazzetta e che rappresenta il grande valore dell'art 11 della nostra Costituzione".