Allegni (Pd): “Fermare il massacro a Gaza, siamo vicini agli studenti che manifestano”

"É necessario tenere alti i riflettori e non rimanere in silenzio di fronte a quello che sta accadendo a Gaza. Per questo, vogliamo esprimere vicinanza agli studenti che stanno manifestando nei campus, compreso quello di Forlì, per chiedere che si fermi il massacro di civili, tra i quali innumerevoli bambini, che Netanyahu sta portando avanti", afferma la segretaria del Pd forlivese Gessica Allegni.

"A maggior ragione dopo la catastrofe umanitaria determinata dal raid israeliano su Rafah, non è ammissibile girarsi dall'altra parte come ha fatto fin qui il Governo italiano, serve chiedere a tutti i livelli un intervento della comunità internazionale. Assistiamo quotidianamente alla strage di civili di un intero popolo, a una follia che va fermata, il prima possibile. - continua Allegni- il presidio pacifico degli studenti, le loro richieste, non possono essere ignorate dalla politica. Siamo accanto a loro e continuiamo a chiedere il cessate il fuoco e che anche l'Italia riconosca lo Stato palestinese, per un percorso di pace in Medio Oriente. Fermare il massacro è necessario, per i palestinesi e per gli israeliani. Combattere la violenza di Hamas, che tutti abbiamo condannato, non può significare accettare la reazione spropositata di Israele, bisogna fermare Netanyahu, bisogna fermare questa strage", conclude la segretaria dem.