Alloggi Erp agli sfollati, la Regione risponde alla Lega: "Nessuna discriminazione verso Forlì"

"Un provvedimento frutto del confronto con i Sindaci e le Aziende casa dei territori interessati, che ne hanno condiviso l’impianto, le finalità e i criteri. Spiace constatare che si voglia innescare una polemica del tutto pretestuosa e priva di ogni fondamento, in una fase che vede tanti cittadini delle nostre comunità in così grave difficoltà”. Con queste parole l’assessora regionale alla Programmazione territoriale e politiche abitative Barbara Lori risponde alle dichiarazioni del parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e dei consiglieri regionali Massimiliano Pompignoli e Daniele Marchetti a proposito della delibera regionale che stanzia 1 milione di euro del bilancio regionale, aggiuntivi rispetto al programma approvato lo scorso marzo, per il ripristino degli alloggi Erp sfitti, limitatamente a quelli che richiedono piccoli interventi di sistemazione realizzabili in tempi brevi, con lo scopo di metterli a disposizione dei cittadini sfollati a causa dell’alluvione.

Il provvedimento, peraltro ancora allo stato di bozza, prevede la ripartizione del fondo tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini sulla base dei seguenti criteri: un 10% delle risorse, pari a 100mila euro, a ciascuno dei quattro territori per complessivi 400mila euro; mentre i restanti 600mila euro verranno assegnati al 50% sulla base del numero di sfollati complessivo e per il rimante 50% sulla base del numero di sfollati da alloggi Erp. "Non capisco dunque come si possa sostenere una presunta e ripeto del tutto infondata discriminazione a danno del solo Comune di Forlì, visto che i criteri individuati sono riferiti agli ambiti provinciali e dunque a Forlì-Cesena e non al singolo comune - spiega Lori -. Voglio inoltre ricordare che nel caso gli alloggi ripristinati siano superiori al numero di cittadini evacuati residenti nel Comune, questi saranno messi a disposizione dei cittadini dei Comuni limitrofi".