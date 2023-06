Alluvione, alloggi Erp agli sfollati. La Lega attacca Bonaccini: “Forlì discriminata”

“La Giunta Bonaccini che discrimina”. Esordisce così l’affondo della Lega per vo d del parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e i consiglieri regionali del Carroccio Massimiliano Pompignoli e Daniele Marchetti sulla distribuzione dei fondi agli sfollati. “Si svelano gli altarini del Pd regionale: sembra che nella bozza della delibera ‘Alluvione’, che va in approvazione domani, giovedì 22 giugno, si preveda di assegnare gli alloggi Erp alle famiglie alluvionate destinando un milione di euro al loro ripristino nei prossimi 60 giorni. Fin qui nulla di male. Ma c’è dell’altro: l’assurdità della distribuzione di questi fondi: Rimini con tre sfollati riceve 100mila euro, Ravenna con 336 sfollati 500mila, Forlì con 100 sfollati in meno, 241, ne prende meno della meta 230mila”, attaccano.

“Insomma, a fronte di un esborso medio per ogni soggetto sfollato di 1.529 euro (1.000.000/654 sfollati totali in regione), Forlì riceve 956 euro a sfollato, Ravenna 1.540 euro, Bologna 2.035 euro e Rimini addirittura 33.792 euro a sfollato. Sarà un caso? Non lo crediamo, ma di sicuro si tratta della riprova dell’inadeguatezza di Stefano Bonaccini a essere nominato commissario alla ricostruzione. Non è super partes e forse neppure tanto lungimirante da capire che certi metodi discriminatori parlano da soli. Guarda caso solo Forlì riceve meno risorse della media regionale, il 23% delle risorse, nonostante abbia quasi più di un terzo degli sfollati totali (37%)".

"La richiesta che rivolgiamo a Bonaccini è ovviamente quella di ritirare immediatamente la bozza di delibera e di emendarla secondo le regole della buona e imparziale amministrazione - concludono dal Carroccio -. Ma ci preme rivolgere un appunto anche al consigliere regionale piddino Massimo Bulbi che si è coperto di ridicolo presentando un question time in Regione dove paventava ‘discriminazioni politiche sull’assegnazione delle risorse da parte del Governo’. A oggi, gli unici che discriminano sono solo gli amministratori del Pd”.