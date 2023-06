Alluvione, assemblea con i cittadini di Forlì Città Aperta

Si tiene l'assemblea cittadina "Oltre l'Alluvione" organizzata da Forlì Città Aperta. L'incontro si tiene giovedì alle 18,30 in via Autoparco. Scrive in una nota l'associazione: "Prosegue il dialogo con la cittadinanza, con le persone volontarie e con le associazioni del territorio sotto il silenzio assordante delle istituzioni. Su richiesta cittadina, il secondo appuntamento assembleare si terrà in via Autoparco, nel quartiere San Benedetto, profondamente colpito dall'alluvione".

"La narrazione istituzionale di una Romagna pronta a ripartire è un insulto al tessuto sociale che rimane ancora inascoltato, che vive ancora una situazione d'emergenza. Come si ricostruirà? Arriveranno i fondi? Quali sono le scadenze dei moduli? E questi moduli come vanno compilati? Riteniamo sia necessario concretizzare il percorso cittadino cominciato l'8 giugno e non ci fermeremo finché non avremo risposte esaustive. Abbiamo spalato insieme il fango, Ora pensiamo a costruire insieme il nostro presente e il futuro del nostro territorio", conclude la nota.