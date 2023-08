Alluvione, Bentivogli (Lega) replica a Ronchi (Europa Verde): "Propaganda politica senza conoscere le esigenze"

"Continuare a fare propaganda politica senza avere un quadro realistico delle esigenze dei cittadini porta ad allontanarsi dai bisogni degli stessi". Albert Bentivogli, consigliere comunale, segretario forlivese Lega Salvini Premier e componente della commissione d’indagine alluvione, replica così all'esponente di Europa Verde, Alessandro Ronchi, che ha accusato l'amministrazione comunale di "incapacità ad usare i soldi che sono già disponibili" per l'emergenza alluvione e di non ascoltare le esigenze degli alluvionati.

"Invito Ronchi a partecipare come spettatore ai lavori della Commissione d’indagine sull’alluvione per documentarsi sullo stato attuale della situazione della città - esordisce Bentivogli -. Se fosse stato presente all’audizione in Consiglio comunale ed ascoltato tutti e diciannove i quartieri alluvionati presenti ed il comitato "Vittime del fango" avrebbe appreso dalla città le reali priorità".

"La realtà dei fatti, la seduta è registrata agli atti, è quella di una voce univoca sollevata dai quartieri che invocano agli organi competenti, Regione e Consorzio di bonifica, una presa di posizione al ripristino delle condizioni di sicurezza di fondamentale importanza per ripartire senza paura del futuro - prosegue il consigliere comunale -. Una fotografia della situazione che porta a spingerci, come commissione, ad ascoltare, il prima possibile, gli organi istituzionali deputati alle criticità idrogeologiche, idrauliche e di manutenzione dei percorsi fluviali. Oggi continuare a fare propaganda politica senza avere un quadro realistico delle esigenze dei cittadini porta ad allontanarsi dai bisogni degli stessi".