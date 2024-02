Alluvione, Bentivogli (Lega): "Verranno ristorati anche i beni mobili, era una nostra richiesta"

“Un’importante iniziativa quella svoltasi nei giorni scorsi al Palazzetto dei Romiti tra gli alluvionati forlivesi e la struttura commissariale che auspico abbia chiarito le ultime perplessità rimaste sul fronte dei rimborsi. Un sentito plauso alla grande disponibilità mostrata dai collaboratori del commissario Francesco Paolo Figliuolo che hanno risposto alle numerose domande rivolte dal folto pubblico presente. Dagli interventi è emerso che verranno ristorati anche i beni mobili. Una soddisfazione per il sottoscritto che testimonia il buon esito di una richiesta che ho rappresentato durante le sedute della Commissione consigliare di indagine sull’alluvione chiedendo che venisse messo sul tavolo del commissario straordinario il ristoro di tutti i beni mobili danneggiati”. Così in una nota il segretario della Lega forlivese e consigliere comunale Albert Bentivogli. “Si tratta di un tassello che va a completare la sfera degli indennizzi dei danni prodotti dalla tragedia del maggio scorso. C’è ancora da fare e la commissione è al lavoro per verificare lo stato di fatto della ricostruzione e rispondere alle esigenze dei danneggiati: per questo obiettivo garantisco la nostra e la mia personale disponibilità”.