Alluvione, Bentivogli (Lega): "Scarsa manutenzione dei fiumi, colpa di Regione e Provincia"

"Sta emergendo sempre più grazie alle esaustive spiegazioni della Protezione Civile e dei sindaci il quadro delle cause che hanno contribuito al riempimento ed esondazione dei nostri percorsi fluviali. Se da una parte l’evento metereologico ha giocato una ruolo importante dall’altro si evince con sempre maggior chiarezza che la mancata manutenzione dei fiumi ha ricoperto una parte fondamentale nel creare le condizioni perfette per un disastro annunciato. Ricordo che la manutenzione è in capo alla Regione". Lo dice Albert Bentivogli, consigliere comunale e segretario forlivese della Lega.

"Ringrazio personalmente i presenti all’incontro di Borgo Sisa dai sindaci del territorio alla protezione civile, il consorzio di bonifica ed il Cer che davanti ad un’affollata assemblea pubblica ci hanno messo la faccia. I grandi assenti della serata? Regione e Provincia, Bonaccini e Lattuca, guarda caso gli enti che, al momento delle tante domande sollevate dai presenti, dovevano evadere le risposte - prosegue Bentivogli - Il partito democratico si nasconde dietro ad un dito per fuggire da responsabilità ben più gravi che le competono e che proprio i cittadini all’incontro dell’altra sera hanno più volte evidenziato. Si era chiesto al partito democratico forlivese di fare squadra in un momento emergenziale ma purtroppo il lupo perde il pelo ma non il vizio di attaccare il sindaco Zattini per nascondere le proprie responsabilità".