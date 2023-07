Alluvione, Biondi (Forza Italia): "Generale Figliuolo scelta giusta per la ricostruzione. Ora risorse e progetti per i cittadini"

"La scelta del Generale Francesco Paolo Figliuolo quale Commissario alla ricostruzione nelle zone alluvionate risponde ai criteri di qualità e di professionalità necessari". Così il capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, Lauro Biondi, secondo il quale "il governo ha effettuato la scelta giusta perché, siamo certi, si possa, col Generale Figliuolo, lavorare con impegno, serietà e competenza. Nel riconoscere tutto questo, il Gruppo Consiliare forlivese di Forza Italia, i propri esperti e gli amici che aderiscono al Club per la Libertà si considerano impegnati per quanto sarà necessario in termini di analisi, ricostruzione storica ed eventuale progettazione per i futuri interventi".

"Un impegno, quello del Gruppo Consiliare, votato all'assoluto disinteresse e nella convinzione che, insieme con il Generale Figliuolo, così come dallo stesso dichiarato, sarà possibile lavorare con profitto, abbreviando i tempi e garantendo due risposte ai cittadini e al territorio - prosegue l'esponente azzurro -: ristori certi e veloci ai cittadini effettivamente colpiti dal dramma dell'alluvione del maggio scorso; progetti di messa in sicurezza della rete idraulica e della rete fognaria, perché, anche in caso di futuri fenomeni violenti, si possano limitare se non addirittura annullare i danni che potrebbero essi potrebbero arrecare in tali circostanze. La collaborazione col Generale Figliuolo, ma anche col sindaco Gian Luca Zattini, la Giunta e la stessa Regione Emilia-Romagna, è, per il Gruppo di Forza Italia, un impegno dovuto, convinti come siamo che la politica debba rivolgersi ai cittadini offrendo loro impegno, serietà e competenza. Con la nostra amministrazione e col Generale Figliuolo, noi siamo fiduciosi che la nostra città possa ripartire e i nostri cittadini, debitamente sostenuti dalle agevolazioni economiche, possano tornare alla loro vita, speranzosi di un futuro più sicuro".