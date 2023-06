Alluvione, Biondi (Forza Italia): "Polemica capziosa verso il Governo, interventi da fare secondo priorità"

“La polemica nei confronti del Governo è capziosa, perché le risorse per far fronte agli interventi strutturali sul territorio vanno certamente individuate, ma è altrettanto indispensabile che vengano utilizzate sulla base di un programma di interventi serio, avendo, peraltro, stabilito le priorità”: lo afferma Lauro Biondi, capogruppo Consiliare Forza Italia Comune di Forlì.

“Tutta la rete idraulica del territorio va aggiornata e messa in sicurezza. Si sarebbe già potuto fare in passato? Noi crediamo di sì, ma oggi ribadiamo con forza e determinazione che l'azione dello Stato, della Regione e dei Comuni deve essere tale da garantire ai cittadini che ci saranno i soldi per loro e assicurare le popolazioni che in futuro certe situazioni non dovranno più ripetersi. Per quanto ci riguarda, come Gruppo Consiliare Forza Italia del Comune di Forlì, siamo a disposizione per tutte le esigenze e le necessità dei cittadini forlivesi. Ci facciamo carico di questo problema, certi di poter contare, come Gruppo Consiliare, anche sugli amministratori indicati dalla nostra forza politica”, aggiunge Biondi.

E conclude: “Forza Italia, oggi più che mai vicino alle popolazioni colpite dall'alluvione. Invitiamo tutte le istituzioni preposte, dalla Protezione Civile alla Regione e ai Comuni, ad intervenire nei tempi più rapidi possibile. Ma è altrettanto necessario garantire i cittadini e le imprese che verranno aiutati economicamente perché riescano a superare, anche in questo caso, nel tempo più breve, le tante difficoltà che stanno vivendo in questa fase post-alluvione. Case, servizi, mezzi di trasporto sono condizioni sulle quali è assolutamente necessario intervenire in tempi rapidi per dare in qualche modo i soldi per far fronte e queste necessità”.