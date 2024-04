Alluvione, Bonaccini attacca il governo Meloni: "Dopo 11 mesi aspettiamo i fatti, basta annunci"

Il Governo "aveva annunciato nel maggio scorso che avrebbe ristorato il 100% dei danni ai cittadini alluvionati. Sono passati 11 mesi e ancora oggi la legge non lo permette. Tra pochi giorni sarà passato un anno dall'alluvione della Romagna: il tempo degli annunci è finito, aspettiamo i fatti". Torna a sollecitare l'esecutivo Meloni sull'alluvione il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente Pd Stefano Bonaccini, candidato alle prossime europee.

Bonaccini, secondo cui la Romagna "non può più aspettare", rievoca anche la promessa di 1,2 miliardi di fondi Pnrr per il post-alluvione, siglata lo scorso 17 gennaio Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen a Forlì. "Sono passati oltre tre mesi e non è ancora stato approvato il decreto attuativo per sbloccare quelle risorse", rileva il dem via social. Con la legge di bilancio 2024, ricorda infine, "è stato istituito il credito d'imposta a favore di famiglie e imprese alluvionate. Sono passati quasi quattro mesi e mancano ancora i provvedimenti attuativi". (fonte Dire)