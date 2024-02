Alluvione, obiettivo perfezionare le procedure di perizia e risarcimento dei danni: Bonaccini incontra Figliuolo a Roma

Incontro giovedì mattina a Roma al Comando Operativo di Vertice Interforze tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il commissario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Presenti anche il personale delle aree tecniche della struttura di supporto al Commissario, la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi. Nell’incontro, Bonaccini e Figliuolo hanno rinnovato la volontà a proseguire la positiva collaborazione messa in campo in questi mesi, in strettissima relazione con le amministrazioni locali colpite dal dramma dell’alluvione. Inoltre, è stato condiviso da entrambe le parti l’impegno a perfezionare le procedure di perizia e risarcimento dei danni, venendo incontro alle richieste espresse dai firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima che in Emilia-Romagna riunisce, insieme alla Regione, tutte le parti sociali e gli enti locali, e dai cittadini e dalle comunità delle aree colpite.

"Presentare la domanda di ristoro sarà più semplice"

“Gli sportelli di assistenza per cittadini, tecnici e periti che dal mese di marzo apriranno a Cesena Forlì, Faenza, Ravenna e Lugo sono una ulteriore importante risposta alle esigenze del territorio nel post alluvione - afferma la parlamentare di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri -. Il Governo Meloni e il Commissario straordinario alla ricostruzione dimostrano come l’obiettivo sia quello di ristorare, nel pieno rispetto della legalità e il più velocemente possibile, le famiglie e le imprese che sono state danneggiate”. Oltre agli sportelli, la struttura commissariale ha compiuto un altro passo per agevolare la presentazione delle domande. “Sul sito internet del Commissario (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) - puntualizza il parlamentare di FdI - da mercoledì sono disponibili le linee guida per la compilazione delle perizie e un fac-simile di perizia già compilato".

Conclude la parlamentare: "Nei diversi incontri avuti sul territorio i periti avevano espresso dubbi sulla compilazione dei documenti e in questo modo la struttura commissariale fa definitivamente chiarezza, supportando i professionisti nel loro lavoro e mettendo a loro disposizioni semplici strumenti per accelerare l’iter di presentazione delle domande. Nella sezione dedicata alla campagna informativa sono poi presenti anche manuali e un video tutorial – conclude Buonguerrieri – il tutto per agevolare al massimo e velocizzare la ricostruzione privata”.