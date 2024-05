Alluvione, Bongiorno (Fdi): "I forlivesi sono ormai disgustati dalle sterili polemiche"

"Ieri ho trascorso l'intera mattinata a parlare con cittadini ed alcune attività economiche del Quartiere Romiti, una delle zone più devastate dall'alluvione. Lì dove un anno fa avevo operato sia come volontario per aiutare a pulire il fango, sia come l'allora amministratore unico di FMI, con il compito di coordinare l'afflusso dei volontari presso il Palasport Villa Romiti, ho ritrovato lo stesso immutato orgoglio, la stessa voglia di andare avanti, nonostante la fatica di mesi difficilissimi alle spalle". A parlare è Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale e capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni amministrative

"È stato davvero bello vedere su tante case i colori della nostra città, il bianco e il rosso, esposti su iniziativa del Comitato di Quartiere dalle finestre e fuori da molti esercizi commerciali. Ho avuto la conferma, dalla viva voce dei cittadini, che le perizie si stanno facendo e che, seppur a volte con qualche difficoltà burocratica, si stanno caricando i documenti sulla piattaforma Sfinge, anche con l'aiuto degli uffici periferici della struttura commissariale. Le pratiche sono in lavorazione. Ho trovato tanta realistica consapevolezza che i controlli devono essere, per forza di cose, molto scrupolosi, poiché purtroppo gli sciacalli non mancano nemmeno nella tragedia accaduta. Ho riscontrato la realistica consapevolezza che i tempi, in situazioni come questa, non possono essere, in termini assoluti, rapidi. Ho visto la fatica sui volti delle persone, vi è stato anche qualche momento di commozione, ma ho riscontrato anche vera fiducia nelle Istituzioni, affinché i fondi stanziati dal Governo, che stanno arrivando, possano sempre più giungere a destinazione nei prossimi mesi" dice Bongiorno

"Non ho però incontrato tutta l'esasperazione che alcuni abili militanti politici, solo in parte realmente alluvionati peraltro, rappresentano quotidianamente con i loro interventi sui mezzi d'informazione locali e sui social. Ho invece percepito, questo sì, tanta preoccupazione per la messa in sicurezza del territorio e per l'adeguamento della rete fognaria, due vicende che i forlivesi indicano come prioritarie affinché gli enormi danni del maggio scorso non si ripetano mai più. Con partecipazione e attenzione sono stato molto in ascolto. Ho avuto davvero la conferma di una comunità coesa che si sta rialzando, con la partecipazione di tante persone di buona volontà, con il doveroso supporto delle Istituzioni, e soprattutto con disgusto verso chi alimenta una polemica al giorno, con fare sterile e non costruttivo"