Alluvione, Buonguerrieri (FdI) al Pd: "Per 50 anni la sinistra ha abbandonato il territorio, ora critica il governo"

“Il Pd, di cui Bulbi è esponente, in 50 anni di governo della Regione Emilia-Romagna non ha messo in sicurezza il territorio, non si è preso cura dei fiumi perché ostaggio dell’ambientalismo estremista e ideologico di cui è pervasa la sinistra. L’Emilia-Romagna è la regione più cementificata d’Italia, sono state realizzate, parzialmente, solo 12 casse di espansione sulle 23 ritenute necessarie dalla Regione stessa, e sono state spese solo un terzo delle risorse stanziate per il contenimento del rischio idrogeologico. Davanti a questi dati, che vengono da Regione, Legambiente, e Corte dei Conti, non certo da Fratelli d’Italia, Bulbi e il Pd farebbero bene a farsi un esame di coscienza invece di contestare il Governo Meloni che, negli ultimi 11 mesi, ha fatto più di quanto la sinistra è riuscita a realizzare in mezzo secolo”. Così Alice Buonguerrieri, deputato e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, replica al consigliere regionale Pd Massimo Bulbi.

“La malagestione del territorio da parte della sinistra e della Regione è stata concausa degli effetti delle alluvioni che, purtroppo, hanno colpito la nostra terra, di cui quella del maggio scorso è stata la più violenta. Nonostante questo hanno il coraggio di parlare – aggiunge il parlamentare di FdI - I 3,5 miliardi stanziati dal Governo Meloni per la messa in sicurezza del territorio, che Bulbi contesta nell’importo, sono stati confermati dal suo stesso presidente Bonaccini, quello che lascerà anzitempo la Regione, alle prese con la ricostruzione post alluvione, per assicurarsi una poltrona in Europa: quindi che Bulbi si documenti meglio e studi di più, prima di parlare. Sul fronte dei rimborsi per i beni mobili, poi, è proprio il caso di dire: da che pulpito viene la predica! Nelle calamità precedenti, anche nel sisma del 2012, i beni mobili non sono mai stati risarciti dalla sinistra che gestiva la Regione e la struttura commissariale".

E prosegue: "Il Governo Meloni, invece, sta lavorando per liquidare un risarcimento forfettario di questi beni con una decisione che non ha precedenti ed è frutto di una costante relazione con territorio e con i cittadini alluvionati. La struttura commissariale del sisma, alla cui guida c’è Bonaccini, è ancora aperta dopo 12 anni e deve ancora completare il suo lavoro; per l’alluvione di Villafranca del 2019 i primi rimborsi sono arrivati dopo anni, mentre con il Governo Meloni in 11 mesi sono stati rimborsati il 100% delle somme urgenze, sono stati stanziati miliardi per la messa in sicurezza del territorio a cui il Pd non ha mai provveduto e sono partiti i bonifici per i privati: davanti a questi fatti oggettivi, Bulbi e il Pd dovrebbero avere la decenza di tacere invece di continuare a fare campagna elettorale sulla pelle degli alluvionati – conclude Buonguerrieri - Proprio Bulbi, poi, farebbe bene a parlare con i suoi concittadini di Roncofreddo, che durante l’emergenza si sono dovuti rivolgere direttamente a noi perché gli amministratori locali, di sinistra, erano totalmente assenti”.