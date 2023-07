Alluvione, decreto Ricostruzione. Tassinari: "Bene i 2,7 miliardi stanziati dal governo"

“Un altro passo nella direzione della ripartenza dei territori colpiti dal maltempo. Nel nuovo decreto Ricostruzione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore oggi, il Governo di Centrodestra stanzia altri 2,7 miliardi di euro per il triennio 2023-2025 come Fondo per la Ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche". Lo illustra la coordinatrice del partito per l’Emilia Romagna e deputata azzurra, Rosaria Tassinari, specificando che "queste risorse serviranno per gli interventi più urgenti e necessari, come la sistemazione di strade e ponti, le ricostruzioni di case e aziende e per evitare i licenziamenti nelle imprese costrette a interrompere la produzione".

"Il Governo sta operando ascoltando le esigenze del territorio e con il massimo impegno - prosegue l'esponente azzurra -: le risorse stanziate per il solo 2023 sono pari ad 1 miliardo di euro. Efficacia e tempestività delle misure stanno facendo e faranno la differenza per i territori colpiti dall’alluvione. Nell’arco di due mesi sarà la struttura commissariale a segnalare i nuovi interventi da realizzare in base all’urgenza. Il Commissario straordinario designato, Francesco Figliuolo, avrà un margine di manovra molto ampio: potrà agire in deroga alle leggi, in particolare quelle relative ai contratti e agli appalti, per poter operare più rapidamente e gestire l'assegnazione dei lavori in tempi brevissimi e questo è un aspetto importantissimo dato che in queste zone saranno necessari molti interventi di emergenza". Conclude Tassinari: "Come esponente di Forza Italia e coordinatrice azzurra per l’Emilia – Romagna garantirò il massimo impegno del mio partito per ascoltare il territorio e portare le istanze e le esigenze di cittadini ed imprese all’attenzione del Governo. Non lasceremo indietro nessuno in questa fase cruciale di ripartenza”.