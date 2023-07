Alluvione e fondi, Morrone (Lega): "Basta col terrorismo sulle risorse. Bonaccini conosce bene i tempi"

"La parola d’ordine del Pd con Stefano Bonaccini in testa è creare confusione nei cittadini e spaventare gli amministratori locali mettendo in dubbio l’arrivo delle risorse del Governo". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, replica alle dichiarazioni dei giorni scorsi del governatore dell'Emilia Romagna, argomentando i concetti: "Bonaccini, al contrario, conosce benissimo i tempi tecnici necessari, sa che l’atto formale che gli assegna le risorse è già in stato di avanzamento, che lo staff è operativo e che i fondi affluiranno al più presto. Le amministrazioni comunali possono quindi procedere con i progetti di ricostruzione anche mettendosi in rete con enti del territorio che possono fornire supporti tecnici e professionali".

"Se fossi in Bonaccini mi preoccuperei, prima che delle risorse che sono certe, di supportare questa collaborazione tra enti e di individuare quelle sacche di inefficienza nelle varie amministrazioni territoriali che non hanno saputo prevenire un disastro annunciato come quello del maggio scorso - continua Morrone -. Conosciamo benissimo la genesi e l’entità dell’evento, ma sollecitiamo Bonaccini a smettere di enfatizzarlo in modo strumentale per scansare le sue indubbie responsabilità. A causare i danni non è il clima impazzito, ma amministrazioni lente, estremamente burocratizzate, politicamente incapaci di assumere iniziative utili a gestire un territorio notoriamente fragile".