Alluvione e frane in Romagna, gli ambientalisti: "Chi ci governa ignora i segnali della natura"

"Continuiamo a chiamarlo "maltempo", ma questa è crisi climatica". Esordisce così la riflessione di Fridays For Future Forlì dopo l'alluvione che ha colpito buona parte della Romagna, con piogge incessanti che hanno contribuito ad innalzare il corso di diversi fiumi, con rotture di argini e allagamenti a macchia di leopardo in tutto il territorio romagnolo. L'esondazione ha causato già due vittime, una a Fontanalice ed una a Castel Bolognese, alcuni dispersi, centinaia di evacuati, e alcune famiglie sono rimaste senza acqua ed elettricità.

"Un disastro simile non si verificava da quasi un secolo a maggio nel nostro territorio, come spiega il meteorologo Pierluigi Randi - osservano i giovani ambientalisti -. Nel giro di poche ore è caduta la pioggia che avrebbe dovuto fare negli ultimi due mesi, ma che non c’è stata. Così il suolo, secco e arido, non è stato capace di assorbire quantità tali di acqua. Questi sono gli effetti evidenti di un clima al collasso, che renderà sempre più frequenti e sempre più distruttivi eventi meteorologici di questo tipo. E mentre si iniziano a calcolare i danni economici all’agricoltura, che era già in ginocchio per le scarse precipitazioni degli ultimi mesi, iniziano ad arrivare le prime rassicurazioni sul livello della Diga di Ridracoli, che è tornano a pieno regime. Sarebbe una

buona notizia, se per tornare a livelli normali non ci fosse stato bisogno di un alluvione che ha bloccato le città, provocato vittime e dispersi e causato milioni di euro di danni".

"Mentre le Amministrazioni Comunali raccomandano ai cittadini i comportamenti da adottare, all’insegna della massima prudenza, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni telefona alle autorità mostrandosi preoccupata, noi ci domandiamo: per quanto ancora continueranno a finanziare i combustibili fossili? Quanto hanno ancora intenzione di procedere con questi livelli di emissioni di gas serra e sostanze inquinanti? Quante altre trivellazioni verranno autorizzate a Ravenna? Quanto altro suolo vorranno cementificare con inutili supermercati e megastore? Quante altre persone dovranno essere evacuate dalla propria abitazione perché i politici inizino a trattare la crisi climatica come un'emergenza, e agire per contrastarla? A queste domande chiediamo una risposta. Per questo ci uniamo alla manifestazione indetta dalla Rete Emergenza Climatica e Per il clima fuori dal fossile nel pomeriggio di sabato a Ravenna. Per la giustizia climatica e per le energie rinnovabili, liberiamoci dal fossile e da inutili opere inquinanti. Il corteo partirà in via Darsena 19 alle ore 14".

Europa Verde

Dello stesso tenore il messaggio di Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi, coportavoce Europa Verde Forlì Cesena: "La natura ha leggi che non ammettono violazioni o sottovalutazioni, chi ci governa dovrebbe saperlo, ma si continua imperterriti a ignorarlo. I cambiamenti climatici sono in atto e le popolazioni ne pagano le conseguenze, che sono sempre più visibili: da anni ormai periodi di siccità e temperature sempre più elevate che inaridiscono le terre e compromettono i raccolti si alternano a fenomeni meteorologici di intensità crescente, che provocano frane e alluvioni. L’ennesimo rapporto dell’Ipcc appena pubblicato avvisa che non c’è più tempo e occorre cambiare da subito e radicalmente i modi con cui si alterano gli ultimi precari equilibri del clima. Ciò nonostante non solo si continua come prima, anzi, con la scusa del riscaldamento globale e dell’urgenza, si salta ogni pianificazione e ogni valutazione ambientale per fare opere sbagliate e controproducenti".

"Sembra che la natura abbia voluto darci un avvertimento, proprio qui, da noi, nella zona più colpita che appare essere il ravennate, proprio il luogo che viene destinato per i prossimi decenni allo sviluppo dell’uso dei combustibili fossili, all’insediamento del rigassificatore, alla costruzione di una nuova ragnatela di tubi per il gas che da Ravenna si dirama ovunque, alle nuove trivellazioni, allo stoccaggio sia di Gas sia di CO2 nei pozzi e così via - proseguono Mengozzi e Ronchi -. Mentre altre misure insensate vengono proposte o attuate, si dice per porre rimedio a ciò che sta accadendo: nuove dighe, propongono all’unisono Salvini e gran parte della opposizione nazionale e locale, invece di accelerare i processi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua restituendo ai fiumi spazi sottratti dalle insensate urbanizzazioni del passato o delocalizzare insediamenti oggi in posti sbagliati o pericolosi. Mentre si continuano a piantare kiwi nelle campagne e coltivazioni idroesigenti, si asfaltano e urbanizzano, impermeabilizzano centinaia di ettari di territorio, a cominciare da Ravenna che ha visto in un paio d’anni raddoppiare l’urbanizzato costruito in 60 anni lungo la costa. Mentre emerge la necessità di una pianificazione rigorosa, fondata sul rispetto degli elementi costitutivi del territorio e del paesaggio, non solo si fanno leggi come quella urbanistica regionale che annullano la pianificazione stessa, sostituendola con accordi fra gli imprenditori e le amministrazioni pubbliche, dettati dagli interessi dei primi".

"Temiamo che l’attuale Governo voglia cogliere ancora una volta, con la scusa del disastro appena verificatosi, l’occasione non solo per riproporre le opere sbagliate di sempre ma intenda mettere in campo ancora i commissari, per operare con dichiarazione di stato di emergenza, al di fuori di ogni regola o principio - concludono -. Tutto ciò, ovviamente, senza comprendere l’interdipendenza dei fenomeni e che la stessa urgenza di cambiare metodo impone comunque misure adeguate, diverse da quelle che ci hanno portato fin qui".