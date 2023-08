Alluvione e ricostruzione, Morrone (Lega): “Il conto corrente delle ‘somme urgenze’ è infatti già operativo”

C’erano anche il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Daniele Marchetti, consigliere regionale del Carroccio, a Imola all’incontro con il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. “Ancora una volta abbiamo apprezzato il pragmatismo e il realismo di Figliuolo - commentano i due leghisti - che sollecita le amministrazioni a operare velocemente e con attenzione nell’ambito delle opere effettivamente di somma urgenza. Negli elenchi stilati da alcuni Comuni, infatti, erano inserite anche opere che di somma urgenza non sono, per cui ci è voluta anche un’analisi di merito rispetto a queste opere.

“Nessun timore, poi, per le risorse: il conto corrente delle ‘somme urgenze’ è infatti già operativo - garantisce il deputato -. Saranno poi affidati ad Anac e alla Guardia di Finanza i controlli per la regolarità nell’ambito dell’attività amministrativa. Il piano presentato da Figliuolo, in estrema sintesi, è quindi quello di procedere immediatamente con le ‘somme urgenze’, per poi passare alle ‘urgenze’. Sarà poi la volta, entro tre mesi, dei ‘piani speciali’ stabiliti insieme ai territori”.