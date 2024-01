Alluvione e rimborsi, la deputata Buonguerrieri a confronto con le aziende di Confartigianato. "Vicinanza agli imprenditori"

"Dalle parole ai fatti". Il presidente di Confartigianato di Forlì Luca Morigi sottolinea così "la prontezza della deputata Alice Buonguerrieri nel dare risposte alle imprese associate che hanno subito danni durante l’alluvione e che hanno trovato criticità nel predisporre le richieste di rimborso". "Nel corso dell’incontro pre-elettorale richiesto da Fratelli d’Italia, la scorsa settimana nella sede dell'associazione forlivese, la deputata Buonguerrieri aveva garantito la propria disponibilità per aiutare le imprese colpite dall’alluvione, oggi in difficoltà con la pratica di risarcimento - ricorda Morigi -. Abbiamo quindi chiesto il suo intervento a fronte di alcune situazioni che presentavano oggettive complessità. L’onorevole è tornata in associazione incontrando gli imprenditori e mettendoli in contatto coi funzionari ministeriali preposti, con efficienza e rapidità e di questo non possiamo che esserle profondamente grati".

"Come Associazione abbiamo scelto la linea dell’equidistanza da ogni schieramento politico, ma non possiamo esimerci dal ringraziare chi si è mosso per dare risposte a chi ha manifestato un bisogno per tornare a essere pienamente produttivo - prosegue Morigi -. Per questo desideriamo sottolineare pubblicamente la nostra gratitudine all’onorevole Buonguerrieri. Dal canto nostro, continueremo a lavorare per il bene del tessuto produttivo locale, promuovendo la via del dialogo e del confronto costruttivo con tutti gli attori istituzionali, indipendentemente dall'appartenenza politica, come è nostra consuetudine acclarata".