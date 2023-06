Alluvione, Evangelisti (Fdi): "Ripristinare tutte le strade danneggiate da frane e smottamenti"

La Regione si attivi, con gli altri livelli istituzionali, per sostenere economicamente i Comuni interessati da frane, al fine di ripristinare la viabilità interrotta o danneggiata, minimizzando i disagi per cittadini e imprese. Lo chiede con una risoluzione Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia).

“Durante l'alluvione di maggio -ha ricordato la consigliera- si sono verificate frane e smottamenti sul territorio regionale, in particolare nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Modena e Reggio Emilia. Ad essere a colpiti sono stati soprattutto i comuni di piccole e medie dimensioni che hanno poca disponibilità economica e per i quali le vie di collegamento rappresentano un elemento essenziale per il loro sviluppo”.

“Per questo -ha concluso Evangelisti- il ripristino di tutte le vie di comunicazione è un obiettivo indispensabile sia per i residenti e sia per le attività economiche”.