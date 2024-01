Alluvione, Figliuolo in visita nel Forlivese. Tassinari (Forza Italia): "Dal governo attenzione e risposte concrete"

"Dal governo attenzione e risposte concrete" alle esigenze dei territori alluvionati. Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna, presente giovedì al sopralluogo effettuato dal commissario alla ricostruzione post alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, nei territori comunali di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Rocca San Casciano e Predappio. "La visita - ha affermato Tassinari - è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione dei territori alluvionati e delineare gli assetti futuri. Le risorse stanziate dal governo sono ingenti: sono stati stanziati 160 milioni per le somme urgenze destinate ai comuni, e il generale ha confermato che ci sono ancora 1.6 miliardi in cassa. Ha poi sottolineato la necessità di avere personale aggiuntivo nei comuni: la Corte dei Conti sta vagliando l’ordinanza che prevede l’assunzione di 216 unità, e le modalità sono in corso di definizione".

"Su “Sfinge alluvione 2023”, la piattaforma predisposta dalla struttura commissariale per le richieste di indennizzo per i danni subiti, sono arrivate ad oggi 832 richieste, 642 da parte dei cittadini, 190 da parte delle imprese, per un valore di 12 milioni - ha proseguito la deputata -. Il generale Figliuolo ha confermato inoltre di essere al lavoro anche sui piani speciali per la messa in sicurezza del territorio, in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, primo tra tutti il piano di difesa idraulica. Ringrazio il generale Figliuolo e tutta la struttura commissariale per la grande efficienza dimostrata in tutti questi mesi. Ringrazio anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per l’impegno in favore delle imprese romagnole esportatrici: la Farnesina ha infatti erogato 21,4 milioni di euro in ristori, mettendo a disposizione fino a 700 milioni di euro. Il governo sta lavorando bene, dando risposte concrete e dimostrando di essere vicino alla popolazione dell’Emilia-Romagna".