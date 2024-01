Alluvione, il M5S su ricostruzione e prevenzione: "Servono specifiche figure professionali"

"A seguito di alcuni atti presentati in Consiglio comunale e dibattuti nella Commissione consiliare di indagine e studio sull’emergenza alluvione, è purtroppo emersa la carenza di specifiche figure professionali occupate in numerosi appalti di lavori, servizi e forniture esterne al diretto controllo del Sindaco e della Giunta comunale". I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara e Eros Brunelli, hanno preparato un atto per il prossimo Consiglio comunale "che mira ad una ricognizione sui comprovati titoli di studio e sulla pregressa esperienza maturata dai vari responsabili-capiturno che operano nell’ambito di questi interventi, caratterizzati da un’alta percentuale di rischio".

"Chi lavora in questi ambiti, infatti, si confronta quotidianamente con situazioni di stress e pericolo, determinate sempre più spesso dal forte sconvolgimento climatico - proseguono -. I Comuni, loro malgrado, sono vittime di questa inesperienza e chi amministra si trova a dover avere a che fare con persone non sufficientemente preparate, fuori dal loro diretto controllo, che agiscono sul territorio.”

"Occorre non solo una preparazione interdisciplinare scientifica, legislativa e manageriale, ma è necessaria la conoscenza delle problematiche dei vari tipi di pericolo ambientali (chimico, biologico, geologico e climatico) per proporre piani, strategie ed interventi per il ripristino di ambienti alterati e per la gestione di differenti tipologie di emergenze. Il tutto, nell’interesse della pubblica incolumità", conclude.