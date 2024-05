Alluvione, il ministro Lollobrigida torna a Forlì e incontra gli agricoltori: "Decontribuzione al 68% per sostenere la ripartenza"

Tappa a Forlì mercoledì per il Ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il Commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, intervenuti nella sala del Consiglio comunale alla presenza di tutte le associazioni di categoria del mondo agricolo, del sindaco di Forlì e candidato alle prossime elezioni amministrative, Gian Luca Zattini, e del viceministro alle infrastrutture, Galeazzo Bignami.

"La presenza del Ministro qui a Forlì a un anno dall’alluvione rappresenta un segnale di grande valore e la dimostrazione che i riflettori del Governo su questa tragedia non si sono mai spenti. Lo dimostrano le risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, pari a oltre 2 miliardi e mezzo di euro, i quasi 2 miliardi per il comparto privato, le risorse messe in campo con il Pnrr e i 730 milioni di credito d’imposta", ha esordito Zattini che poi ha evidenziato la "strategicità del settore agricolo, colonna portante della nostra economia e al centro dell’ultima ordinanza del Generale Figliuolo".

"L’alluvione ci ha insegnato quanto sia importante la difesa del territorio e la cura del nostro reticolo fluviale - ha aggiunto infine Zattini -. È per questa ragione che abbiamo bisogno di politiche e interventi concreti rivolti non solo alle aree di pianura, ma anche e soprattutto a quelle collinari. Perché la sicurezza si costruisce insieme, combattendo lo spopolamento delle zone montane e sostenendo chi, come le nostre aziende agricole, investono e si prendono cura del territorio".

Parole di stima nei confronti del sindaco Zattini sono arrivate dal viceministro Galeazzo Bignami che ha parlato di "un’Amministrazione che ha sempre tenuto la barra dritta, gestendo l’emergenza dell’alluvione con concretezza e serietà e mantenendo una postura di dialogo costante con tutte le istituzioni in campo per la ripartenza.” Sul tema delle risorse, Bignami ha ribadito che “i soldi ci sono, il Governo lo ha dimostrato più volte, e non è mai mancata la volontà di risolvere i problemi, traducendo le risorse stanziate in contributi erogati.”

I portavoce di Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Coopagri, presenti in sala, hanno manifestato la propria “soddisfazione per l’operato del Governo, che ha dimostrato attenzione e vicinanza ai territori alluvionati, grande interesse e impegno per una situazione che non era semplice da gestire. Anche l’ultimo decreto sull’agricoltura va nella giusta direzione di rilancio del settore, dando ossigeno alle nostre imprese che non si sono mai fermate né durante il covid né durante l’alluvione.”

Ha chiuso l’incontro il Ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ribandendo che “l’agricoltura esercita un ruolo fondamentale. Per noi, l’agricoltore è il primo ambientalista perché garantisce l’equilibrio del territorio e la sicurezza alimentare. Ecco perché siamo intervenuti subito per la ripartenza delle aziende alluvionate. Nell’ultimo decreto, abbiamo dato respiro a queste imprese con una decontribuzione al 68% - ha concluso Lollobrigida - parliamo di ulteriori 130 milioni di euro".