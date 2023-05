Alluvione in Emilia Romagna, la deputata Tassinari: "Governo valuti l'attivazione dello Stato d'emergenza"

"Negli ultimi giorni l’Emilia-Romagna è stata colpita da una fortissima ondata di maltempo. A Bologna è caduta più acqua in 48 ore che in quattro mesi, da gennaio ad aprile, tanto che si aspetta l’allerta rossa per criticità idraulica attiva per tutta la giornata, ma ad essere colpite con precipitazioni incessanti, come riportato dal Centro Meteo dell’Emilia-Romagna, sono tutte le zone tra Reggiano, Modenese, Bolognese, Ferrarese, Ravennate e Forlivese". Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna, che aggiorna l'esecutivo sulla difficile situazione in atto in Romagna.

"I fiumi in piena hanno rotto gli argini – prosegue - ci sono state frane e allagamenti; centinaia di persone sono state evacuate, la viabilità stradale e ferroviaria è stata sospesa, le scuole sono state chiuse. Si sono registrati oltre 400 interventi dei vigili del fuoco e persino dell’esercito. I danni, ancora non calcolati, sono ingenti, e la situazione è ancora molto preoccupante. Solleciterò Montecitorio per la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e chiedere al governo di valutare lo stato di emergenza per tutta la Regione. Ai cittadini dell’Emilia-Romagna va tutta la mia solidarietà e vicinanza".

"Le esondazioni di diversi corsi d'acqua nel Ravennate e nel Faentino stanno causando importanti danni a cittadini e imprese, mettendo a repentaglio la sicurezza stessa della popolazione e sin da mercoledì mattina ci siamo attivati con i Ministeri di riferimento e abbiamo avviato un'interlocuzione con il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida e con il Ministro per l Protezione Civile Nello Musumeci", annuncia Alice Buonguerrieri, deputatoa di Fratelli d'Italia.

“Abbiamo sin da subito interessato i ministri affinché la risposta del Governo possa essere immediata: insieme cercheremo di intervenire al più presto e cercare le soluzioni per far fronte all'emergenza oggi e poi per porre rimedio ai danni in un secondo momento - rimarca il parlamentare -. E' evidente che la mancata manutenzione del territorio è all'origine di questa situazione: una Regione amministrata da sempre dalla sinistra ha ormai abdicato al suo ruolo, abbracciando l'ambientalismo più estremo e non portando avanti politiche di vera tutela dell'ambiente e di presidio del territorio. Non si fa più la manutenzione necessaria e si impedisce anche agli agricoltori di farla nei loro terreni. E' inutile gridare alla straordinarietà dell'evento meteo, questi fenomeni ormai si ripetono ciclicamente di incredibile c'è solo l'incapacità di chi amministra la Regione".

"La Regione tuteli meglio il territorio vittima degli eventi climatici", è l'interrogazione di Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come "il livello del fiume Po si è alzato di oltre 1,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta della nuova ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna con precipitazioni intense e tutta la regione sono scattate evacuazioni di emergenza della popolazione, l'esondazione di fiumi e torrenti ha isolato abitazioni, bloccato strade e fermato la circolazione dei treni con fattorie assediate e bloccate dalla marea di fango, vigneti sott'acqua e interi filari di ulivi sradicati dalla furia delle frane che se li sono portati via senza pietà"

Per Tagliaferri "se la pioggia è attesa per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente peggiorano la situazione anche con frane e smottamenti poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento". Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'esecutivo regionale se "a fronte di questa situazione climatica, se intenda intervenire con progetti di lungo respiro che vadano oltre l'emergenza come il piano elaborato dalla Coldiretti con Anbi che punta ad aumentare la raccolta di acqua piovana, oggi ferma all'11%, attraverso la realizzazione di invasi che garantiscano acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica, aiutando anche la regimazione delle piogge in eccesso nei momenti di maggiori precipitazioni come quello attuale".

