Alluvione, incontro politico tra i sindaci di Forlì e di Ravenna per fare il punto sul fiume Ronco

Il Comune di Ravenna e il Comune di Forlì, in collaborazione con il Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli e del Quartiere 5 di Forlì, hanno programmato un incontro a Borgo Sisa per un confronto sulla situazione post alluvione, in particolare con un approfondimento sul fiume Ronco.

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 agosto alle ore 20.30 a Borgo Sisa (il luogo dell’incontro sarà comunicato successivamente) alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, di rappresentanti della Regione e dei Consigli territoriali di San Pietro in Vincoli e del Quartiere 5 di Forlì, dei tecnici del Comune di Ravenna e del Consorzio di bonifica della Romagna.