Alluvione, incontro pubblico con il sindaco alla Camera di commercio

L'associazione culturale “Guido da Montefeltro” ha organizzato un incontro sui temi dell'alluvione dal titolo “Alluvione, cosa è successo e cosa non deve ripetersi” per il pomeriggio di giovedì. L'incontro si tiene alle 18,30 nella sala Bonavita della Camera di Commercio, in corso della Repubblica. L'incontro vede la partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini e di Alfredo Posteraro, presidente regionale dell'Ordine degli Agronomi.