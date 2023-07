Incontro pubblico sull'alluvione col sindaco, parlano esperti: "Non sarà una ricerca di un capro espiatorio"

E' previsto per venerdì sera un incontro pubblico organizzato da Azione, la formazione politica di Carlo Calenda, per dare risposte ai cittadini colpiti dall'alluvione e gli interventi da pianificare al fine di ripristinare i quartieri in sicurezza ed eliminare la situazione di rischio in cui si trovano. Sarà presente anche il sindaco Gian Luca Zattini. "A quasi due mesi dagli eventi alluvionali in Romagna abbiamo voluto avviare un dibattito che partisse dalle cause dell'alluvione di maggio, per sviluppare soluzioni e proposte su un efficace piano di interventi per il futuro. Sarà un dibattito improntato su chiarezza e competenza: non ridurremo cioè il dibattito alla ricerca del capro espiatorio, guardando ad un passato sempre migliorabile. Ci focalizzeremo invece su cosa fare domani. È una scelta che abbiamo fatto in rispetto a tutti i cittadini colpiti dal disastro, ai quali sono dovute risposte certe e non promesse elettorali", spiega Umberto Orlati, segretario provinciale di Azione.

Saranno presenti: Paride Antolini, presidente Regionale dell'Ordine dei Geologi; Andrea Nardini, divulgatore scientifico, ingegnere idraulico; Carlo Alberto Favoni Miccoli, Confagricoltura; Mauro Neri, Confcooperative; Anna Lisa Pantera, Uiltucs Forlì e appunto il sindaco Zattini. Modera l'incontro il giornalista Gianni Bonali. "Avremo l'opportunità di comprendere le caratteristiche idrogeologiche della Romagna e le migliori soluzioni tecniche possibili per rimettere in sicurezza il territorio, raccolte in un piano d'intervento chiaro nelle azioni da intraprendere e nei tempi necessari per la realizzazione", conclude Orlati. L'incontro si tiene alle 19 della sala dell'ex cinema Mazzini in corso della Repubblica.