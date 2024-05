Alluvione, Intelisano (Alleanza Verdi e Sinistra): "Messa in piazza? E' incompatibile, sia un evento laico"

L'alluvione del 16 maggio scorso sarà ricordata anche una messa in Piazza Saffi che sarà celebrata dal vescovo Livio Corazza. Per Giovanna Intelisano, candidata alle elezioni comunali di Forlì nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, "sarebbe stato meglio da parte del sindaco Gian Luca Zattini annunciare l'evento per ricordare laicamente quei giorni e lasciare alle autorità ecclesiastiche la loro funzione religiosa". Un'affermazione, tiene a precisare, detta "da credente", sottolineando "il grande valore della laicità e il ruolo laico che le Istituzioni pubbliche devono esercitare. Nell'assoluto rispetto dei rappresentanti ed autorità della Chiesa cattolica e, soprattutto, delle cittadine e cittadini credenti, penso che la funzione religiosa inserita nell'iniziativa in ricordo dell'alluvione, organizzata dal Comune di Forli e quindi dal suo sindaco, è incompatibile con il ruolo di rappresentante di una comunità di persone diverse per appartenenza religiosa o che non professano alcuna religione".

Ad un anno dall'alluvione

"Sono questi i giorni del ricordo della prima inondazione premonitrice della grande alluvione del 16 maggio - afferma Intelisano -. Un anno è trascorso e da allora tutti ricordiamo lo smarrimento davanti ad un evento così devastante, ma il ricordo di chi ha vissuto da alluvionato e alluvionata quei giorni è vivo nel dolore e nel disagio di dover fare i conti, ancora oggi, dell'impossibilità di rientrare nella propria casa e di avere perso non solo i beni materiali, ma insieme a quelli anche i ricordi del cuore di una vita. Io per fortuna, come tanti altri, la casa non l'ho mai abbandonata nonostante l'isolamento vissuto per giorni e la difficoltà per tanti mesi a seguire di non poter utilizzare l'ascensore di casa che per una persona fragile è come dire il confino".

"Ad oggi dei risarcimenti promessi dal governo Meloni, “ad ognuno sarà risarcito il 100% dei danni”, nulla è arrivato e così anche per i soldi della raccolta fondi versati nel conto corrente del Comune dalle cittadine e cittadini forlivesi. Dopo lunghi mesi a pensare l'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzarli per uno sgravio degli interessi per eventuali finanziamenti richiesti dalle singole persone senza tener conto che, chi già subisce il danno della perdita dei propri beni, può non potersi permettere di sovraccaricare l'andamento delle uscite mensili con una ulteriore quota di indebitamento . In questo contesto non so e non voglio esprimermi sull'installazione di un monumento a ricordo nel luogo simbolo dell'alluvione quando ancora sono vive e non risolte le conseguenze arrecate. Voglio pensare che l'arte possa essere sempre una straordinaria forma di comunicazione che però non compensa la debolezza dell'Amministrazione Comunale nell'essere concretamente vicina alle alluvionate e alluvionati in quei giorni, nei mesi successivi e fino ad oggi.