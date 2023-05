Alluvione, la deputata Buonguerrieri interviene alla Camera: "Situazione che non ha precedenti"

La parlamentare di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, è intervenuta mercoledì pomeriggio alla Camera dei Deputati parlando dell'emergenza maltempo in Romagna. "Sono passati pochi giorni dal mio intervento in aula sulla alluvione che ha coinvolto la Regione Emilia Romagna e sono passati appena 5 giorni da quando, dopo il Ministro Lollobrigida che ha fatto visita ai nostri territori alluvionati dimostrando vicinanza ai cittadini e alle imprese coinvolte, abbiamo accolto il Ministro Musumeci, unitamente al Viceministro Bignami, prima a Bologna, poi a Predappio e a Faenza, nelle province in quel momento più colpite, alla presenza dei Sindaci dei Comuni alluvionati, delle autorità delle forze dell'ordine al fine di prendere contezza direttamente sul campo di tutte le criticità e intervenire, così, ancor più velocemente e concretamente in aiuto alle popolazioni gravemente colpite - ha esordito -. Pensavamo di avere visto e subito già abbastanza e invece nelle ultime ore la situazione in cui versa la nostra Romagna, e mi sia consentito di citare in particolare la Provincia da cui provengo quella di Forlì-Cesena, non ha precedenti".

"Le zone montane sono state colpite da numerosissime frane, le coste e gli stabilimenti balneari sono stati colpiti da imponenti mareggiate e le zone di pianura risultano gravemente danneggiate per via dell'esondazione di tutti, ribadisco tutti, i fiumi presenti sul territorio. Una situazione che non ha precedenti e il cui evolversi in maniera tragica mi sollecita ad intervenire nuovamente qui in Aula per manifestare vicinanza a tutti i miei concittadini, a tutti i romagnoli e per ringraziare i sindaci, le autorità con cui sono in contatto, le forze dell'ordine, la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, i volontari tutti per il lavoro che stanno incessantemente facendo sul territorio. Il mio pensiero va in particolare a chi in questa alluvione ha perso la vita, a tutte le famiglie e alle imprese coinvolte, ai tanti sfollati, a chi ha perso la casa, l'azienda o a chi casa non riesce più a raggiungerla perché la strada è stata completamente inghiottita da una frana", ha aggiunto.

"Di tutte queste persone intendo farmi in questa sede portavoce affinché il Governo assicuri tutto il supporto necessario alle Istituzioni, agli Enti e ai cittadini coinvolti da questo tragico evento. Dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata l’ennesima prova di concretezza e responsabilità. Bene la decisione assunta oggi nel corso Comitato operativo della Protezione Civile di predisporre interventi immediati per le popolazioni colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Il Governo è al fianco delle famiglie, delle vittime, degli sfollati e delle istituzioni locali come dimostra il provvedimento annunciato dal ministro Nello Musumeci di sospendere gli obblighi fiscali per le famiglie. Si lavorerà per superare quanto prima la fase critica - ha concluso - Non sarà facile, ma insieme sapremo rialzarci anche questa volta".