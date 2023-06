Alluvione, la deputata Tassinari: "Snellire la burocrazia, aiuta chi è in difficoltà"

La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, è intervenuta martedì alla Camera dei Deputati con dichiarazione di voto alla conversione del DL sulla Pubblica Amministrazione. Spiega la deputata: “Ho messo in luce la necessità di dare agli enti la possibilità di interventi efficaci e meno burocratici, soprattutto nei comuni alluvionati”. Inoltre, ho proposto anche due importanti emendamenti del gruppo di Forza Italia, che hanno fissato per le assunzioni di persone disabili l'impegno minimo del 10% e fino al 30% e l'inserimento negli istituti per la formazione artistica e all'università della figura del docente delegato all'attivazione del sostegno psicologico”.

Commenta la deputata Tassinari: “Snellire la burocrazia, specialmente nei comuni alluvionati, aiuta molto le persone già in difficoltà a causa del maltempo e delle precarie condizioni di molte famiglie e persone”. E aggiunge: “L’interessamento di Forza Italia per aumentare l’assunzione di persone disabili nel mondo del lavoro significa ribadire la nostra grande attenzione per le persone, specialmente quelle più deboli e in difficoltà”. Conclude Tassinari: “Favorire poi l’introduzione del sostegno psicologico negli istituti di formazione artistica e all’università è un passo avanti di civiltà”.