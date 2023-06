Alluvione, la visita a Forlì del ministro Urso. Buonguerrieri (FdI): "Il governo c'è ed è al fianco delle imprese"

"Il Governo Meloni ha dimostrato ancora una volta vicinanza, attenzione e ascolto verso i nostri territori alluvionati: quella di oggi è stata una giornata dedicata al tessuto imprenditoriale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami hanno incontrato i presidenti delle Camere di Commercio e i rappresentanti delle associazioni di categoria per raccogliere le richieste del mondo produttivo". Così Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia, dopo l'incontro in Camera di Commercio a Forlì.

"E' stata un'ulteriore e concreta occasione di confronto tra imprese e Governo, dopo il Ministro Urso ha approfondito i provvedimenti già licenziati e chiarito le intenzioni per il prossimo futuro, rassicurando ancora una volta sul fatto che il Governo c'è ed è al fianco delle imprese e di tutti i cittadini gravemente colpiti dalla alluvione che ha coinvolto la nostra Romagna", prosegue.

Buonguerrieri ha poi accompagnato il Ministro Urso e il viceministro Bignami alla Giovane Strada, impresa edile stradale di Forlì che è stata letteralmente sommersa durante l'alluvione, riportando pesanti danni. "Il Ministro ha voluto constatare di persona la situazione sul territorio - conclude Buonguerrieri - E' stato colpito dalle immagini del disastro, ma anche dalla forza di rialzarsi della nostra popolazione e delle nostre imprese. Nessuno rimarrà indietro e insieme ripartiremo più forti di prima".