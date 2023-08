Alluvione, Minutillo (Centrodestra per Forlì): "Bonaccini venga in commissione a relazionare sulle opere di contenimento pluviale"

"Abbiamo presentato un pacchetto di proposte al presidente di commissione Lauro Biondi affinché metta la stessa nelle condizioni di lavorare al meglio e di capire come mai si è verificato un disastro di tale portata. Vogliamo sapere se dal presidente di Regione Stefano Bonaccini e dagli uffici dei vari enti preposti, consorzio di bonifica e autorità di bacino, se in passato hanno eseguito tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pluviali". Così Davide Minutillo, consigliere comunale di Centrodestra per Forlì e membro della commissione alluvione, il quale si chiede per quale motivo non sono state realizzate in passato le casse di espansione.

"Come mai non si sono puliti correttamente gli argini così come stabilito dalle linee guida? - prosegue negli interrogativi -. Come mai non sono stati innalzati gli argini? Un' altra domanda sorge spontanea, cosa vorrà fare la regione in futuro per ristrutturare le opere di contenimento? Ci piacerebbe sapere se la regione intende realizzare nuove opere di contenimento pluviale e se intende ristrutturare gli argini e il letto del fiume in cemento nelle zone più delicate in modo da metterlo in sicurezza definitivamente prendendo spunto dal fiume Marecchia di Rimini che durante gli eventi alluvionali non ha causato particolari disagi”.

“In secondo luogo abbiamo proposto di organizzare delle sedute della commissione in modalità itinerante ovvero presso i comitati di quartiere dei luoghi maggiormente colpiti dall’alluvione - prosegue Minutillo Crediamo che questo passaggio sia fondamentale per avvicinare maggiormente le istituzioni ai cittadini e con il coinvolgimento dei quartieri che sono un importante cinghia di trasmissione con i cittadini. Infine abbiamo chiesto unitamente ad altre forze politiche, che i lavori della commissione vengano trasmessi in diretta streaming, così come avviene per il consiglio comunale, perché è giusto che ci sia la massima condivisione e trasparenza con i forlivesi che meritano risposte chiare".

