Alluvione, Morrone (Lega): "Bene le rassicurazioni di Figliuolo. Parte la fase di ricostruzione"

"Auspico che la questione ricostruzione e risorse sia chiarita una volta per tutte. Il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo a Forlì è stato esplicito. Saranno coperte le spese sostenute dai Comuni per i lavori di somma urgenza realizzati. Parole importanti soprattutto per le amministrazioni delle località minori. Ci si concentrerà poi sulle opere per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio". Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

"La macchina commissariale, dopo la necessaria ricognizione della situazione e delle effettive necessità, si è messa in moto con autorevolezza e pragmatismo sfatando le critiche pretestuose che gli amministratori piddini hanno ripetuto allo sfinimento - attacca Morrone -. L’auspicio è che tutte le amministrazioni coinvolte facciano la propria parte collaborando fattivamente con la struttura commissariale. Parlo in particolare per la Provincia di Forlì-Cesena, la più colpita, il cui presidente Enzo Lattuca, nella veste di sindaco di Cesena, anche martedì ha rivolto parole molto critiche nei confronti del Governo facendo il punto sull’alluvione alla Festa dell’Unità. Forse, sapendo che lo aspettava l’incontro pubblico con Figliuolo, avrebbe potuto risparmiarsi i soliti attacchi politici".

L'incontro di Figliuolo con i sindaci alluvionati