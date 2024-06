Alluvione, Morrone (Lega): "Uscire dalla palude delle polemiche per accelerare il processo di ricostruzione"

"Ringrazio il coordinatore dei Romiti Stefano Valmori per l'apprezzamento espresso rispetto alla decisione di convocare il primo consiglio comunale della nuova legislatura al Palazzetto dello Sport di via Sapinia di cui si è fatto portavoce il sindaco Gian Luca Zattini. Credo che sia un'ottima idea che fa seguito all'interessamento che la Lega ha sempre dimostrato nei confronti di un quartiere martoriato dall'alluvione del maggio 2023": lo dice Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

"Sono anche d'accordo con Valmori, di cui è molto apprezzabile l'onestà intellettuale, che è l'ora di uscire dalla palude delle polemiche per accelerare il processo di ricostruzione. Mi farò promotore con la nuova Giunta della messa a punto di un calendario di incontri e di interlocuzioni con i residenti e, non meno importante, ci impegneremo per sollecitare gli Enti preposti, a partire dalla Regione Emilia-Romagna, per una più rapida messa in sicurezza del territorio. Il timore è che l'amministrazione regionale si trovi in un periodo di stasi tra la campagna elettorale per le europee e le prossime elezioni regionali che potrebbe rischiare di allungare i tempi degli interventi indispensabili al territorio", aggiunge Morrone.