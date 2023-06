Appello alla politica: "Basta litigi tra destra e sinistra, non ci saranno né vincitori, né vinti"

“Appello alla politica locale della mia città, Forlì: ai consiglieri comunali, ai partiti politici, alla giunta, al sindaco. Basta con ogni tipo di polemica sull’alluvione”: è quanto scrive in un post su Facebook Marco Di Maio, esponente politico di spicco della città per oltre dieci anni, ex deputato Pd e Italia Viva, che parla ora come cittadino non avendo incarichi politici in corso.

Numerosi sono stati gli attacchi reciproci, tra maggioranza e opposizione, rompendo una “tregua” che è durata giusto pochi giorni, terminata col ritirarsi delle acque dai quartieri alluvionati. Alla luce di queste polemiche interviene Di Maio: “Servono risposte e ognuno per le proprie responsabilità deve sentirsi parte di questo sforzo senza precedenti che la città è chiamata a svolgere. Gli attacchi degli ultimi giorni sono, a mio parere e a parere di tanti che ora si aspettano solo concretezza e unità, totalmente fuori luogo”.

“Ci sono famiglie che hanno perso i propri cari, migliaia di persone che hanno visto distrutto tutto, tante situazioni di disagio da affrontare, case e attività da ricostruire, un territorio da riprogettare. Adesso questo conta. Pensate sia possibile restituire una prospettiva a migliaia di nostri concittadini così prostrati in un clima di attacchi, accuse e offese reciproche? Ritenete sia utile cavalcare l’onda della legittima rabbia della gente colpita o fare battaglia politica su questo terreno? Per me no”.

E procede l’ex deputato: “Deponete l’ascia di guerra e collaborate. Affrontate insieme i problemi, unite gli sforzi, moltiplicate le azioni. Poi arriverà il tempo della campagna elettorale e tornerete a scontrarvi, come tanto amate fare. Il sindaco faccia una chiamata all’impegno costruttivo di tutta la città, la giunta stia lontana dalle polemiche politiche e rimanga vicina ai cittadini. Chieda aiuto, farlo non è segno di debolezza ma di forza”.

“L’opposizione non si limiti ad aspettare gli errori per poi puntare il dito o a elencare i problemi come si fa in tempi ordinari, ma si rimbocchi le maniche e si dia da fare (come fanno alcuni). Da questa emergenza si esce solo insieme: se si cercherà di far prevalere una parte sull’altra non ne trarrà beneficio nessuno. Nè i vincitori, nè i vinti. E il conto lo pagheranno, ancor più salato, i cittadini già duramente colpiti”.