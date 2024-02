Alluvione, Pompignoli (Lega) attacca la Regione: "E' inadempiente, cumuli di rami intasano il Bidente"

"Vegetazione altissima. Cumuli di rami abbattuti abbandonati lungo gli argini e sotto il cavalcavia. Non ci sono parole per descrivere una situazione che avevamo denunciato già denunciato nel mese di agosto, dopo le segnalazioni di alcuni residenti, e che oggi si ripresenta in condizioni ancora peggiori". E' la fotografia scattata dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, di un tratto del fiume Bidente, a Meldola, precisamente a Montevescovo.

2Da agosto, le cose non sono cambiate - dichiara Pompignoli -. Anzi, se possibile, sono peggiorate. Cumuli di tronchi, rami e vegetazione di ogni tipo e di grosse dimensioni oltre ad essere accatastati lungo le rive del fiume, occludono il corso d’acqua all’altezza del cavalcavia. I residenti della zona sono preoccupati e arrabbiati perché si sentono presi in giro".

"Sono passati più di nove mesi e la situazione, invece di migliorare, è peggiorata - continua l'esponente del Carroccio -. Quello che mi chiedo e che si chiedono i residenti è dove siano finite le risorse messe a disposizione dalla struttura commissariale di Figliuolo, che la Regione Emilia Romagna avrebbe già dovuto mettere a terra per garantire il ripristino e la tenuta dell’alveo e la sicurezza della popolazione".

"Non dimentichiamoci che queste sono opere che deve fare la Regione - conclude -. Per quante risorse ci siano, se poi da Bologna non vogliono o sono in grado di spenderle in piani di messa in sicurezza del territorio, le cose non cambieranno mai, e a rimetterci saranno sempre i nostri cittadini".