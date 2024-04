Alluvione, Pompignoli (Lega): "Dalla sinistra ci aspettiamo fatti, non promesse e passeggiate"

"Tante promesse e i soliti atteggiamenti autoreferenziali". Queste le parole del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, dopo la continua interlocuzione con il coordinatore del quartiere Romiti, Stefano Valmori, e la segnalazione di lunedì mattina all’altezza del ponte della Ferrovia, lungo il fiume Montone. "Tronchi divelti, cataste di rami ammassate e una selva di incolta vegetazione che ostruiscono completamente il fiume e un intero arco del ponte. Insomma, un film già visto la cui replica non fa altro che restituirci una situazione ancora in alto mare che, evidentemente, non è cambiata di una virgola nonostante gli appelli disperati dei cittadini", fotografa Pompignoli.

Poi una frecciata al candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Graziano Rinaldini: "Ho letto che si è fatto una passeggiata lungo il fiume Montone. Mi auguro che con queste iniziative Rinaldini riesca a richiamare al proprio dovere la Giunta Bonaccini e a far partire i lavori lungo gli argini dei fiumi e i corsi d’acqua. Se il fine è sollecitare il Partito Democratico attualmente alla guida della Regione a mettere in sicurezza il territorio, saremo ben felici di sostenere i suoi propositi. Altrimenti, può tranquillamente fare passeggiate davanti a casa sua, a Forlimpopoli", conclude Pompignoli, ribadendo "la totale assenza del Piani Speciali per la messa in sicurezza del reticolo fluviale della Romagna che dovevano essere pronti entro il 31 marzo".