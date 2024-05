Alluvione, Rinaldini attacca Zattini: "Io non mi definirò mai 'comandante', è retorica salviniana ai limiti del nostalgico"

"Ieri era un giorno di unità, di cordoglio, di speranza e di orgoglio per Forlì. Un giorno in cui ricordare la sofferenza, celebrare la forza e la solidarietà, stringersi come comunità per sostenere tutte e tutti non lasciando indietro nessuno. Ero alla messa celebrata dal Vescovo, Livio Corazza, in Duomo per testimoniare quanto sia bella la vita, perché più forte di ogni disastro. Ma a un anno e un’ora dall’alluvione, nel quartiere di San Benedetto tante e tanti hanno rivisto i fantasmi di maggio 2023. È bastata un’ora di pioggia per mostrare, ancora una volta, i limiti dell’amministrazione della città, l’incapacità ad affiancare le cittadine e i cittadini nell’emergenza e la necessità di una seria riflessione sull'intero sistema fognario di Forlì. Ancora una volta Zattini non era lì. Né prima, né dopo”: è l'attacco del candidato sindaco del centrosinistra, Graziano Rinaldini.

“Io non mi definirò mai ‘comandante'. Il sindaco pro tempore di una città è semplicemente una persona al servizio dei cittadini, non il loro sovrano. E le celebrazioni di ieri hanno nuovamente mostrato che Zattini si comporta da sovrano, mentre poteva e doveva essere l’occasione per un momento condiviso e di tutta la comunità, mettendo a confronto i quartieri con un simbolo, una targa, anche una statua sì, ma attraverso un percorso partecipativo, con iniziative in collaborazione con corpi intermedi e imprenditoria, per organizzare una grande raccolta fondi per quelle famiglie che hanno ricevuto promesse dal ‘comandante' e si ritrovano ancora oggi a pagare di tasca propria un camion spurghi: ecco, io avrei fatto così”, dice Rinaldini.

“L’amministrazione, invece, ha optato per iniziative autoreferenziali, peraltro contestate dalle stesse persone a cui si rivolgevano, riuscendo a dividere ulteriormente la comunità. A mettere le e i forlivesi uno contro l’altro”, prosegue Rinaldini. “Fare il ‘comandante’ è una retorica salviniana ai limiti del nostalgico e non può diventare il mantra di un sindaco. Le scuse sono certamente un segno di intelligenza ma non sono un segno di vicinanza. La vicinanza è un segno di vicinanza - conclude Rinaldini -. Stare al fianco di tutte e tutti è un segno di vicinanza. Soffrire, gioire, sporcarsi, lavorare, progettare e fare insieme alla cittadinanza è un segno di vicinanza. E io sono stato, sono e sarò sempre vicino alla mia comunità e ai miei territori”.