Alluvione, Ronchi (Europa Verde) attacca: "Amministratori immobili e tappati in Comune"

"Non c’era nessuno dell'amministrazione comunale" nelle assemblee di martedì sera organizzate nei quartieri alluvionati di Cava, Romiti e San Benedetto. E' l'attacco di Alessandro Ronchi di Europa Verde, aggiungendo come anche in "altre occasioni nelle quali gli alluvionati si sono autonomamente convocati per discutere dei problemi che riguardano migliaia di persone" non erano presenti esponenti della giunta.

"Tutti presenti e sorridenti sui palchi delle diverse manifestazioni ludiche che vanno in scena a ritmo serrato, dispensando panem et circenses, ma praticamente mai fra i cittadini alluvionati - continua Ronchi -. Non solo l’essere del tutto assenti rivela l’inadeguatezza del ceto politico attualmente alla guida della città, ma ciò che è peggio ogni giorno di più i cittadini possono misurare il divario fra Forlì e le vicine Cesena e Ravenna, nelle quali gli amministratori si adoperano per alleviare i problemi dei loro concittadini".

"Clamorose, di fronte al nulla di fatto seguito alla proposta sonoramente bocciata di usare i soldi raccolti con le donazioni per fare mutui a tasso agevolato, appaiono le iniziative di Cesena che usa i denari raccolti con le donazioni per anticipare i fondi statali, i buoni spesa ecc. rendicontando al centesimo il loro uso, mentre Ravenna dal 31 luglio ha predisposto un modulo per assegnare i contribuiti derivanti dalle donazioni con criteri stabiliti in ragione dell’entità dei danni subiti. Addirittura Ravenna ha fatto un video tutorial per spiegare le cose ai cittadini. Stando così le cose, viste l’insipienza e l’incapacità dei nostri amministratori addirittura ad usare i soldi che sono già disponibili, non possiamo che rivolgere loro l’unico invito possibile: se non sapete fare, almeno copiate".