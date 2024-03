Alluvione, scontro in Regione sulle casse di espansione. Pompignoli (Lega): "In Veneto hanno fatto la differenza, in Romagna sono poche e fatte male"

"La Romagna vuole sapere se questa Regione stia lavorando alla progettazione e realizzazione di adeguate casse di espansione per evitare che future ondate di maltempo e piene dei nostri fiumi possano causare tragedie come quella dell’alluvione di maggio 2023". Così il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, durante l'assemblea legislativa riunitasi martedì mattina. Pompignoli ha ricordato come in Veneto, recentemente colpito da una forte ondata di maltempo, "i bacini di laminazione hanno fatto la differenza. Un caso su tutti è quello di Vicenza, dove hanno letteralmente salvato la città, garantendo un controllo strategico delle acque e un abbassamento immediato dei livelli idrometrici a difesa del centro urbano".

"Le importanti precipitazioni di questi giorni in Veneto hanno dimostrato la strategicità delle casse di espansione in territori soggetti a forte fragilità idrogeologia. Contrariamente a quanto accaduto in Emilia Romagna, la situazione nel vicentino è rimasta sempre sotto controllo e non ha provocato significativi disagi grazie alle tante opere di difesa idraulica realizzate", le parole di Pompignoli. Il sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi ha parlato di “film” e di due fenomeni - quello veneto e quello romagnolo - completamente diversi tra loro. Baruffi ha poi aggiunto che la Regione “ha investito moltissimo in questo settore e ha realizzato numerose casse di espansione”, portando all’attenzione di Pompignoli un lungo elenco di “lavori già eseguiti e altrettanti in previsione” che a detta del sottosegretario risultano in standby per mancanza di risorse da parte del Governo. In Emilia-Romagna, ha sintetizzato l'assessore, le vasche di laminazione sono superiori a quelle del Veneto e c'è un "elenco di opere dove si indicano 111 milioni di metri cubi di acqua che possono essere trattenuti. Ribadisco che la difesa idraulica è a carico dello Stato. Pur essendo le casse e le aree laminazione tra le principali opere contro le esondazioni, queste non saranno in futuro l'unica soluzione per affrontare eventi eccezionali come quelli vissuti".

“La dobbiamo smettere di dare la colpa al Governo - ha commentato durissimo Pompignoli -, perché queste sono opere che andavano fatte trent’anni fa, non oggi o dieci mesi fa. Il 90% delle vasche di laminazione che la Regione ha realizzato nel corso del tempo si trovano in Emilia e solo una minima parte in Romagna. Oltretutto, quelle che già c’erano in Romagna evidentemente non hanno funzionato a dovere o sono state fatte male, visto quello che è successo a maggio. Sarebbe meglio che invece di scaricare la responsabilità su altri la Regione si ponesse queste domande e corresse ai ripari, mettendo a punto un piano di lavori straordinario dal punto di vista del dissesto idrogeologico".

"Garantire risorse adeguate ai soggetti del terzo settore"

Mirella Dalfiume (Pd)ha presentato un'interrogazione, sottoscritta anche da altri consiglieri del Pd tra cui Manuela Rontini, in cui si chiede alla Regione di sollecitare governo e struttura commissariale a emanare urgentemente l'ordinanza del Commissario straordinario al fine di sostenere con adeguati risarcimenti i soggetti del terzo settore. "Ringrazio i colleghi che hanno sottoscritto l'interrogazione perché si tratta di un tema importante. Dobbiamo garantire un sostegno a un comparto come il terzo settore che fornisce ai cittadini servizi molto importanti", spiega Dalfiume, per la quale "l'obiettivo comune è quello di far ripartire i territori colpiti dall'alluvione, ma a oggi non è così: servono rimborsi per il terzo settore, ma il Commissario alla ricostruzione non ha ancora provveduto al decreto per questo obiettivo". "Da interlocuzioni informali avuti con il Commissario straordinario ci risulta che l'ordinanza per assicurare i rimborsi al 100% del terzo settore è in via di redazione e dovrebbe arrivare a breve", ha spiegato Baruffi nel ricordare come "il terzo settore svolte un ruolo fondamentale per il nostro tessuto di solidarietà ed economico e va sostenuto come abbiamo fatto con i settori primario e secondario". Parole alla luce delle quali Mirella Dalfiume si dice soddisfatta perché "la Regione si fa carico di un problema serio".