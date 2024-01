Alluvione, sit-in durante la visita della premier Meloni e Ursula Von Der Leyen: "Evidenziare i timori, non sia una manifestazione contro qualcuno"

La presenza a Forlì della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen "è sicuramente un momento importante a testimonianza della difficile situazione che ancora oggi sta vivendo la nostra città a seguito della pesantissima alluvione del 16 maggio e di come il Governo italiano e la Commissione Europea non si dimenticano del fenomeno alluvionale che ci interessato". Così Lauro Biondi, presidente della Commissione consiliare d’Indagine e di studio sull’emergenza alluvione.

"Come presidente della Commissione consiliare di indagine e di studio sull’emergenza alluvione ritengo di dover ringraziare per questa occasione così come non mancherò di ascoltare le proposte e le riconferme degli impegni assunti nel corso di questi otto mesi", afferma Biondi. Quanto al presidio organizzato per mercoledì in Piazza Saffi in contemporanea al vertice, "dovrà essere una presenza volta a dimostrare ed a rappresentare le preoccupazioni e le insicurezze che ancora vivono i nostri concittadini".

"Mi auguro che non debba trasformarsi in una manifestazione contro qualcuno o addirittura di carattere ideologico perché ritengo fondamentale, in occasioni come questa, che le istituzioni come i cittadini tutti debbano unirsi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti (ristori e messa in sicurezza del territorio) e si sappia insieme utilizzare questa occasione non mancando di ringraziare di nuovo le autorità che hanno ritenuto di farci visita e ribadendo appunto unitariamente la nostra richiesta", conclude Biondi.