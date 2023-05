Alluvione, sopralluogo dei dem Bulbi e Montalti: "I numerosi volontari si sentono abbandonati". La Lega: "Parole vergognose"

Venerdì mattina i consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti si sono recati nei quartieri della città di Forlì più colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi per portare il loro appoggio alla comunità forlivese, verificare i danni subiti e raccogliere le esigenze e necessità. "Comprendere l’entità dei danni subiti aiuta a pianificare adeguatamente le opere di ripristino e ricostruzione e destinare le risorse in modo mirato", le parole degli esponenti dem.

“Ancora una volta abbiamo toccato con mano la drammaticità di questo evento - spiegano i consiglieri regionali - con numerosi danni, soprattutto in alcune zone del forlivese come Romiti, Cava e San Benedetto. Dall’altra parte abbiamo potuto constatare anche il ritardo di queste zone, rispetto ad altre realtà confinanti che hanno subito danni simili nello stesso periodo, a livello di pulizia e ripristino di strade, viabilità, sgombero e smaltimento dei rifiuti con molti detriti ai lati della strada, sacchi dei rifiuti e il fango secco sulla strada che creerà grandi disagi nei prossimi mesi.”

“In tanti – proseguono Bulbi e Montalti – ci hanno segnato la mancanza di riferimenti e di coordinazione a livello comunale che ha peggiorato una situazione di per sé già drammatica. A questo proposito vogliamo però ringraziare i tantissimi volontari, i quartieri a partire dai loro presidenti e amministratori, i gruppi di scout e le associazioni sociali, sindacali, economiche, culturali, sportive che in questi giorni sono scesi in strada a dare una mano nei quartieri più colpiti, liberando strade e portando via rifiuti, un lavoro preziosissimo che stanno facendo sopperendo alle gravi mancanze dell’amministrazione comunale”. “Ringraziamo anche i militanti del partito democratico a partire dai consiglieri comunali, dirigenti e simpatizzanti che senza indugio e nel silenzio anche loro hanno prestato un importante lavoro di volontariato”.

La replica

“Si vergognino e chiedano scusa - è la replica del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli -. Dire che sono mancati i riferimenti e la coordinazione a livello comunale è un’offesa gratuita alle centinaia di operatori, tecnici e funzionari del Comune di Forlì che stanno coordinando e tenendo in piedi, con tutti i mezzi a disposizione, facendo straordinari e andando fisicamente nei quartieri alluvionati, la macchina del volontariato e quella dei quartieri. Per non parlare del sindaco Zattini e di tutta la giunta, che stanno facendo il possibile per tornare alla normalità e gestire un’emergenza che non ha precedenti nel nostro territorio e che nessun Comune, da solo, avrebbe potuto affrontare. Lo sforzo di amministratori, volontari, quartieri e forze dell’ordine è straordinario e merita rispetto".

"Le parole dei due consiglieri regionali sono quindi vergognose, prive di riguardo per chi si è trovato di fronte a un evento che ha messo in ginocchio un’intera città - conclude Pompignoli -. Se deve essere questo l’esito dei loro sopralluoghi, consiglio a Bulbi e alla Montalti di starsene a casa e di adottare un approccio più collaborativo e di evitare spregevoli e strumentali passarelle. Stiamo vivendo una situazione drammatica, dove tutti, non solo i militanti e i consiglieri del pd stanno lavorando in silenzio per la ripartenza. Il volontariato a Forlì non ha colore politico e chi cerca, come in questo caso, di piantarci una bandierina politica, non merita il nostro grazie".