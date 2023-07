Alluvione, un incontro con gli esperti e il sindaco Zattini per studiare un piano di ripartenza

In programma un incontro pubblico fissato per Venerdì 7 Luglio prossimo alle 19, in sala Mazzini a Forlì. Con la regia di Azione il tema della serata sarà l'analisi del fenomeno alluvionale di maggio e la riflessione sulle soluzioni più necessarie per affrontare l'emergenza ed uscirne.

"È il primo evento politico aperto al pubblico sull'alluvione interamente dedicato ad un piano di recupero e ripristino dedicato ai cittadini dei quartieri alluvionati", viene sottolineato.

L'incontro coinvolgerà Andrea Nardini, ingegnere idraulico, docente, divulgatore, tra i maggiori esperti al mondo di riqualificazione fluviale e post alluvionale. Paride Antolini, presidente regionale dell'ordine dei geologi; rappresentanti del mondo del lavoro e dell'impresa.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Sarà presente anche il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che si è reso disponibile a confrontarsi sulle proposte che nello specifico emergeranno dal dibattito.

"Riteniamo l'occasione importante, perché sfrutteremo tutto il tempo disponibile a trovare soluzioni efficaci, reali e possibili affinché i cittadini e le imprese possano ricominciare con fiducia e in sicurezza a vivere e lavorare senza il timore che si ripetano gli eventi di maggio".

Appuntamento venerdì 7 Luglio ore 19:00 presso la Sala Teatro Mazzini, I piano, Corso della Repubblica 90B.